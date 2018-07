LIVE Scherma, Mondiali 2018 in DIRETTA: Alice Volpi e Arianna Errigo sfidano Inna Deriglazova nel fioretto. Tutti eliminati gli spadisti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. Dopo il fantastico oro di Mara Navarria, l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino nel medagliere con le prove individuali di fioretto femminile e spada maschile. Grande attesa soprattutto per Arianna Errigo ed Alice Volpi, reduci dall’argento e dal bronzo agli ultimi Europei, con le due azzurre che cercheranno di porre fine alla striscia di successi della fortissima Inna Deriglazova. In pedana anche Camilla Mancini e Chiara Cini. Tra gli spadisti torna in pedana Paolo Pizzo, campione in carica e che proverà a realizzare uno straordinario bis, anche se la condizione non sarà al massimo. Ci proveranno anche Marco Fichera, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli.

La diretta di OA Sport comincerà alle ore 7.00. Non perdetevi nulla della quinta giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. L’Italia sogna in grande e punta ad un altro oro.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

7.48: Camilla Mancini si qualifica per gli ottavi di finale. Adesso affronterà la canadese Eleanor Harvey

7.47: 14-9 per Camilla Mancini

7.46: Allunga Mancini. 12-9

7.45: Pareggia Camilla Mancini. 9-9

7.43: Sorpasso di Chiara Cini che si porta sull’8-7

7.39: Alla prima pausa Camilla Mancini è avanti 7-5 su Chiara Cini

7.35: Perfetta parità nel derby azzurro 4-4

7.25: Tra poco scenderanno in pedana Camilla Mancini e Chiara Cini per il loro assalto dei sedicesimi. Dopo il derby azzurro toccherà alle 8.25 ad Arianna Errigo ed Alice Volpi

7.05: Nei sedicesimi ci sarà un derby azzurro tra Camilla Mancini e Chiara Cini. Arianna Errigo se la vedrà invece con l’austriaca Olivia Wohlgemuth, mentre Alice Volpi troverà l’insidiosa russa Adelina Zagidullina

7.00: Nel fioretto femminile tutte e quattro le azzurre passano ai sedicesimi di finale.

Errigo – Moindrot Zilliox (Can) 15-5

Cini – Cheung (Hgk) 15-8

Mancini – Taranenko (Ukr) 15-5

Volpi – Catantan (Phi) 15-4

6.55: Purtroppo arrivano brutte notizie per l’Italia dalla prova di spada maschile. Tutti gli azzurri sono stati eliminati prima degli ottavi di finale. Nei sedicesimi è stata fatale una sola stoccata per i tre italiani presenti: Paolo Pizzo (15-14 contro l’ucraino Roman Svichkar), Andrea Santarelli (9-8 contro il russo Sergey Khodos) e Marco Fichera (5-4 contro il kazako Dmitriy Alexanin).

Al primo turno era uscito Enrico Garozzo, che è stato sconfitto nel derby italiano da Fichera per 15-4.

6.45: Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta.

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti