LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: 25 luglio. Ostacolo Russia per gli sciabolatori. Fiorettiste e spadisti ai quarti!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le prime medaglie nelle prove a squadre. Si comincia con spada femminile e sciabola maschile. Purtroppo l’Italia sarà protagonista solo con gli sciabolatori che cercheranno di lottare per un posto sul podio, partendo dal quarto di finale contro la Russia. Le spadiste sono, invece, state eliminate dalla Germania agli ottavi. In pedana anche fiorettiste e spadisti per i primi loro assalti verso i quarti di finale.

La diretta di OA Sport comincerà alle ore 7.00. Non perdetevi nulla della quinta giornata dei Mondiali di scherma a Wuxi. L’Italia sogna in grande e punta ad un altro oro.













7.37: Italia-Russia 13-8

7.37: Italia-Russia 12-8

7.36: Italia-Russia 10-8. Samele tiene le distanze, peccato per l’ottimo avvio dell’azzurro, rintuzzato da Ibragimov. Ora Berrè-Danilenko

7.36: Italia-Russia 9-8

7.35: Italia-Russia 8-7

7.34: Gli altri quarti di finale della sciabola maschile: Iran-Georgia 3-5, Germania-Ungheria 1-2, Francia-Corea 4-8

7.34: Italia-Russia 7-5

7.34: Italia-Russia 7-3

7.32: Iniziata la sfida dei quarti di finale della sciabola maschile tra Italia e Russia. Curatoli batte 5-3 Reshetnikov nella prima sfida. Ora in pedana Samele e Ibragimov

7.32: Tocca la Russia e va in semifinale battendo 38-37 la Polonia. sarà Russia-Usa la seconda semifinale

7.31: Sarà dunque Corea-Cina la semifinale nella parte alta del tabellone. Gli Usa attendono l’avversaria nella parte bassa

7.29: La Corea batte in rimonta 45-40 la Francia e va in semifinale. Assalto supplementare tra Francia e Polonia con priorità alle polacche: 37-37

7.28: Corea scatenata nell’ultimo assalto con Choi che sta mettendo in crisi Mallo: 43-39 per le coreane, che erano sotto 30-35

7.27: Sarà il Giappone l’avversario dell’Italia nei quarti di finale del fioretto donne: battuta 45-30 la Cina negli ottavi

7.25: Spada femminile: Francia-Corea 35-33, Russia-Polonia 34-34

7.22: Nella spada femminile iniziato l’ultimo assalto: Francia- Corea 33-29, Russia-Polonia 32-31

7.21: Iniziati tre degli ultimi quattro ottavi di finale del fioretto donne: Usa-Spagna 9-7, Corea-Polonia 6-5, Ucraina-Russia 7-12

7.21: Nel fioretto donne Giappone sempre più vicino alla sfida con l’Italia: 40-29 per le azzurre

7.20: Francia-Corea 33-29 e Russia-Polonia 32-30 all’ottavo assalto

7.19: La Cina supera 45-39 la Germania ed è la prima semifinalista della parte alta del tabellone nella spada femminile

7.11: Al settimo assalto Francia-Corea 29-26 e Russia-Polonia 30-24

7.10: Iniziato il nono e ultimo assalto di Cina-Germania 25-23

7.09: Sono in corso di svolgimento i quarti di finale della spada femminile. Già in semifinale gli Stati Uniti che hanno sconfitto 24-23 l’Estonia

7.07: L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone sarà Germania-Francia: la vincente potrebbe essere l’avversaria dell’Italia in semifinale

7.06: L’avversaria dell’Italia nei quarti scaturirà dalla sfida tra Cina e Giappone che si sta disputando ora: Le giapponesi sono avanti 28-18 al settimo assalto

7.05: Le azzurre hanno usufruito di un bye al primo turno e al secondo turno Volpi, Cini e Mancini hanno strapazzato il Brasile con un secco 45-12

7.03: Nel fioretto femminile tutto facile per ora con l’Italia ai quarti di finale che attende l’avversaria di domani

7.01: Così i quarti di finale in programma domani: Francia-Usa, Svizzera-Italia, Corea-Ungheria e Cina-Russia

7.00: Nel secondo turno emozioni a non finire contro la Spagna e vittoria degli azzurri 20-19 con Fichera che è riuscito a rintuzzare la rimonta dello spagnolo Pereira

6.59: Gli azzurri Pizzo, Fichera e Santarelli hanno sconfitto al primo turno con un netto 45-24 l’Australia

6.58: Nella spada a squadre l’Italia è qualificata per i quarti di finale dove domani affronterà la Svizzera

6.57: In programma oggi anche le prime fasi eliminatorie del fioretto femminile e della spada maschile a squadre. Vediamo come è andata finora per i colori azzurri

6.55: Buongiorno agli appassionati di scherma. Prima giornata tutta dedicata ai tornei a squadre ai Mondiali di Wuxi con una sola carta da medaglia per l’Italia che fra poco nella sciabola maschile affronterà la Russia nei quarti di finale. Già eliminata agli ottavi, ieri, la squadra della spada femminile

foto: Bizzi Federscherma