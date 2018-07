LIVE Scherma, Mondiali 2018 in DIRETTA: 24 luglio. Tocca ai fiorettisti, Daniele Garozzo la punta. Azzurre competitive nella sciabola

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). Oggi si assegneranno gli ultimi titoli individuali di questa rassegna iridata, nella sciabola femminile e nel fioretto maschile. La punta dell’Italia sarà Daniele Garozzo, che dopo il titolo olimpico ed europeo proverà a completare la bacheca con quello iridato. Potranno lottare per le medaglie anche Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Azzurre competitive anche nella sciabola, con Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta che cercheranno il grande acuto. In pedana saliranno poi anche spadisti e sciabolatori per i primi assalti delle gare a squadre. Una giornata assolutamente da non perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di scherma di Wuxi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 7.00. Buon divertimento!













6.59: Giorgio Avola ha battuto 15-7 il tedesco Kleibrink e affronterà il francese Pauty

6.58: Andrea Cassarà ha superato 15-8 l’austriaco Poscharnig e sarà in pedana contro il britannico Davis

6.58: Daniele Garozzo ha sconfitto 15-10 l’australiano Fitzgerald e fra poco affronterà il coreano Son

6.57: Alessio Foconi ha sconfitto 15-11 il tedesco Ioppich e fra poco affronterà Michal Siess

6.56: Nel fioretto maschile tutti gli azzurri hanno superato il primo turno e sono ai sedicesimi di finale

6.55: Buongiorno agli appassionati di scherma. Terza giornata dei mondiali di Scherma da Wuxi. E’ il giorno del fioretto maschile e della sciabola femminile