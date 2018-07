LIVE Italia-Norvegia, Europei Under19 in DIRETTA: azzurri per formalizzare il pass in semifinale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Norvegia. Le due formazioni concorrono per gli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Finlandia. Nel girone A, l’Italia ha conseguito finora due successi, contro la nazionale finlandese per 1-0 e contro quella portoghese per 3-2. La Norvegia, col Portogallo, ci ha invece perso per 3-1, ma ha superato la Finlandia per 3-2.

Questo incontro mette in palio, oltre alla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale, la qualificazione ai Mondiali Under 20 che si svolgeranno il prossimo anno in Polonia. L’Italia ci arriva avendo due risultati utili su tre: vincendo o pareggiando sarebbe in ogni caso qualificata, così come lo sarebbe anche perdendo con un gol di scarto. Sconfitte con superiore divario in termini di reti legherebbero a Portogallo-Finlandia, che si svolge in contemporanea, il destino degli azzurri.

Si gioca all’OmaSP Stadion di Seinäjoki, che può contenere fino a seimila persone. Arbitro dell’incontro è lo scozzese Andrew Dallas, assistito dal bosniaco Damir Lazic e dall’estone Aron Härsing. Quarto uomo è lo spagnolo Juan Martinez Munuera.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Norvegia, il cui fischio d’inizio è previsto per le ore 17:30, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

