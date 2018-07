Calcio, Europei Under19 2018: Italia-Portogallo 3-2: grande vittoria degli azzurrini, semifinale ad un passo

L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di calcio. Grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare.

Inizia in discesa il match per l’Italia, che al 9’ passa in superiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Diogo Queirós su Kean. L’Italia non riesce però a sfruttare subito questa situazione e l’unica grande occasione del primo tempo arriva al 24’ con la punizione di Melegoni per Kean, che prova a superare il portiere in pallonetto, ma il pallone viene salvato sulla linea. La prima frazione si chiude quindi sullo 0-0.

Nel secondo tempo gli azzurrini cambiano atteggiamento e trovano il vantaggio al 53’ con Capone, che viene servito alla perfezione da Frattesi in profondità e batte con il sinistro Diogo Costa. Al 69’ arriva però il pareggio del Portogallo con Miguel Luis che stacca di testa sul cross di Thierry Correia e la sfortunata deviazione di Bellanova beffa Plizzari. La razione dei nostri portacolori però è rabbiosa e al 78’ torniamo avanti con Scamacca che insacca in rete con uno splendido colpo di testa sul cross di Bellanova. All’83 l’Italia va ancora a segno con la conclusione da lontano di Frattesi, mentre all’89’ arriva il gol della bandiera di Quina per il Portagallo, ma non basta e l’Italia trova una grande vittoria per 3-2.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: FIGC