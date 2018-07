Calcio, Europei Under19 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Scamacca, Pinamonti e Kean gli osservati speciali

Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata.

Ci sarà anche l’Italia di Paolo Nicolato che, inserita nel gruppo A con Finlandia, Portogallo, Norvegia, punta a conquistare un posto per la fase ad eliminazione diretta e coltivare il sogno del successo finale. Il ct ha diramato l’elenco dei 20 convocati. Pesanti assenze nel reparto difensivo. Mancheranno infatti alla causa tricolore Alessandro Bastoni che, per una pregressa lesione meniscale, non potrà partecipare a questa competizione. Lo stesso dicasi per Alessandro Buongiorno che con Bastoni andava a costituire una coppia collaudata e fondamentale per la conquista del pass continentale nella fase elite.

L’elenco dei convocati

Portieri: Michele Cerofolini (Fiorentina), Alessandro Plizzari (Milan);

Difensori: Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Atalanta), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianmaria Zanandrea (Juventus);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Sassuolo), Matteo Gabbia (Milan), Alessandro Mallamo (Atalanta), Andrea Marcucci (Roma), Filippo Melegoni (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Enrico Brignola (Benevento), Christian Capone (Atalanta), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Nazionale che, infatti, ha ottenuto il pass centrando due vittorie (contro Grecia e Polonia) e pareggiando poi a Udine nell’ultimo confronto con la Repubblica Ceca. Nelle tre partite citate è stato fondamentale l’apporto di Gianluca Scamacca, ex calciatore della Cremonese ora al Sassuolo, che con le 5 reti realizzate in tre match ha fatto la differenza permettendo ai ragazzi di Nicolato di staccare con un turno d’anticipo il biglietto per la Finlandia. Nel reparto offensivo vi sono altri osservati speciali. Viene in mente il calciatore, scuola Inter, Andrea Pinamonti, ricercato da tante squadre di Serie A per le sue qualità tecniche e realizzative. E poi un nome già noto agli appassionati, cioè quello di Moise Bioty Kean della Juventus, che nella stagione passata si è fatto le ossa in Serie A con la maglia del Verona.

Evidente poi il grande lavoro dell’Atalanta che è rappresentata da cinque elementi ovvero il difensore Davide Bettella, un prospetto interessante, Enrico Del Prato, Alessandro Mallamo, Filippo Melegoni e Christian Capone. Non è una sorpresa la presenza numeroso del club orobico in questa selezione e di sicuro i nerazzurri saranno funzionali al raggiungimento di un risultato prestigioso di una formazione che aspira a giocarsela con tutte.

Gli Azzurrini faranno il loro esordio il 16 luglio contro i padroni di casa, per poi vedersela il 19 contro i portoghesi ed il 22 contro i norvegesi. Non sarà, dunque, un percorso facile ma l’Italia punta, per storia e tradizione, al massimo possibile.













