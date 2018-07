Calcio, Europei Under 19 maschili: Italia vincente all’esordio, battuta la Finlandia padrona di casa per 1-0 con gol di Zaniolo

L’Italia esordisce con una vittoria ai Campionati Europei Under 19 in Finlandia, battendo, a Vassa, i padroni di casa col punteggio di 1-0. La rete della vittoria è stata realizzata da Nicolò Zaniolo al 43° del primo tempo. Di fronte allo Hietalahti Stadion pieno per il 95% dei suoi 6000 posti, gli azzurri si sono così assicurati un buon punto di partenza in vista dell’incontro che li opporrà, giovedì, al Portogallo.

Grande è la prestazione di Alessandro Plizzari, autore di numerosissime parate di livello che hanno salvato prima il pari e poi il vantaggio. Da rivedere, invece, alcune situazioni di poca intesa nella zona di centrocampo; inoltre, va detto che gli azzurri sono sempre stati tenuti sotto pressione dalla Finlandia dal quarto d’ora del primo tempo in poi, senza quasi mai riuscire a mettere il naso al di là della metà campo avversaria. Quando disponibile, tuttavia, il reparto avanzato azzurro ha fatto male eccome. Da parte finlandese, grandi prove di Vertainen, Ylätupa e, a livello di impostazione, di Mohamed.

L’Italia si presenta con un 4-3-1-2 che vede Zaniolo alle spalle di Scamacca e Pinamonti. Risponde la Finlandia con il classico 4-4-2 che prevede, nel duo d’attacco, Vertainen e Ylätupa.

Fin dai primi minuti gli azzurri si mostrano aggressivi, facendo soffrire la difesa finlandese e tirando più volte verso la porta difesa da Leislahti. Al settimo minuto, la prima grande occasione ce l’ha Bettella, che però non riesce a realizzare di testa dalla corta distanza per via di una gran parata di Leislahti. Dopo il primo quarto d’ora tutto di marca azzurra, la Finlandia ritrova un minimo di gioco e di possibilità di lanciarsi in avanti, senza per la verità ottenere granché. Al 20° minuto, due conclusioni di Vertainen, una su punizione e l’altra sui suoi sviluppi, producono una situazione che genera due calci d’angolo piuttosto pericolosi, ma fortunatamente senza gol. Al 24°, uno scontro aereo tra le teste di Vertainen e Bettella vede il finlandese avere la peggio, ma rimanere ugualmente il campo; le squadre ne approfittano per un time-out da caldo. Dopo mezz’ora, un errore in manovra dell’Italia concede alla Finlandia una brillante azione in cui Ylätupa viene imbeccato in uno spiraglio tra tre difensori italiani: Plizzari si fa trovare pronto e respinge. Passano cinque minuti e Tripaldelli incespica su un cross avversario, “servendo” Vertainen che, da dieci metri, tira altissimo. Al 40° arriva la migliore occasione per l’Italia, con Scamacca che salta due avversari al limite dell’area, prende la mira e centra il palo più lontano; sul pallone arriva Pinamonti che calcia alto. Un minuto dopo, del primo cartellino della partita è destinatario Gabbia. Pochi secondi, e ancora Vertainen tira due volte: in un caso Plizzari para, nell’altro la palla va di poco sul fondo. Il portiere azzurro lancia lunghissimo per Scamacca, che di testa serve l’accorrente Zaniolo, che resiste a un difensore avversario e segna il bel gol del vantaggio italiano. Poco dopo, è ancora Plizzari a respingere un piatto destro da breve distanza di Ylätupa, scappato via dopo una bruttissima incomprensione azzurra a centrocampo. Quest’azione chiude il primo tempo.

Alla ripresa del gioco, dopo due minuti, Jäntti, in piena area, da sinistra, calcia verso la porta: Plizzari è pronto e devia in angolo. I padroni di casa sono efficaci nel produrre gioco d’attacco, ma un po’ meno all’atto di concludere in porta. Al 55°, Zanandrea, su lancio lungo finnico, cerca il colpo di testa ad allontanare, non trova la palla e si vede Ylätupa scappargli dietro: anche qui Plizzari devia in angolo. Al 58° arriva il primo cambio: entra Ademi, esce Jäntti. Dopo altre due pericolose azioni d’attacco finlandesi, al 65° è la volta di Bellanova al posto di Candela. Proprio il nuovo entrato produce una rara azione azzurra spingendo sulla fascia destra, ma all’atto di crossare non c’è nessuno ben posizionato. Al 70°, Nicolato butta nella mischia Kean al posto di Pinamonti; contemporaneamente viene accordato il break per caldo. Col passare dei minuti, gli azzurri riescono a bloccare sul nascere le iniziative finlandesi e qualche volta respirano anche facendo capolino nell’altra metà campo, pur senza tirare. A tornare alla ricerca della porta è Kean, che ruba un pallone sui 25 metri, procede verso sinistra, entra in area e calcia alto. Si tratta, però, di un breve attimo: la Finlandia torna subito in attacco e rischia anche di avere un rigore a favore. Il contatto tra Zanandrea e Ylätupa al limite dell’area non viene però considerato irregolare. Al 78°, l’autore del gol Zaniolo rimane a terra, vittima di un duro contrasto: esce dal campo sorretto a braccia. Viene sostituito da Frattesi. All’83° si fa vedere Kean, che prova a calciare in mezzo all’area; il pallone finisce a Gabbia, il cui tiro è parato da Leislahti. Poco dopo, non s’intendono nella zona dell’area Tonali e Frattesi. Nella Finlandia entra Suhonen per Mohamed, poi Jokelainen per Stavitski. Plizzari, proprio alle soglie del novantesimo, viene impegnato da una conclusione dalla grandissima distanza di Oksanen, deviata in un innocuo angolo. Vengono assegnati sei minuti di recupero; al secondo di essi, Scamacca viene ammonito per un intervento duro a centrocampo su Ytälupa. Al quarto minuto di recupero c’è un altro contatto contestato, in area di rigore: a terra va Virtanen, ma il gioco prosegue. La Finlandia attacca fino a un minuto dalla fine, poi Kean riesce a portare il pallone vicino alla bandierina avversaria e lo tiene lì per assicurare all’Italia quel primo successo di questo Europeo che, al triplice fischio finale, arriva.

ITALIA-FINLANDIA 1-0

ITALIA: Plizzari; Tripaldelli, Zanandrea, Bettella, Candela (dal 65′ Bellanova); Melegoni, Tonali, Gabbia; Zaniolo (dall’81’ Frattesi); Pinamonti (dal 70′ Kean), Scamacca. All. Nicolato

FINLANDIA: Leislathi; Jäntti (dal 58′ Ademi), Vesiaho, Tikkanen, Virtanen; Matsson, Oksanen, Mohamed (dall’87’ Suhonen), Stavitski (dall’89’ Jokelainen); Vertainen, Ylätupa. All. Malinen

Marcatori: Zaniolo

Ammoniti: Scamacca e Gabbia per l’Italia.

Foto: FIGC Under 19