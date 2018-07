LIVE F1, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Sebastian Vettel contro Lewis Hamilton, riparte la sfida

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo dalla corsa in Malesia del 2016. Un brutto colpo per il team di Brackley, vistosi scavalcare dalla Rossa nelle due graduatorie riservate ai piloti ed ai costruttori.

In questo senso, il round sarà fondamentale per la Stelle a tre punte. La conformazione del tracciato dovrebbe essere gradita alla W09, nata praticamente su questo circuito. Hamilton, poi, davanti ai propri tifosi vorrà centrare il bersaglio grosso. Il britannico ha vinto le ultime 4 edizioni ed è prontissimo per ottenere il quinto trionfo. Il Cavallino Rampante, da par suo, non vorrà stare a guardare e, augurandosi che i nuovi aggiornamenti funzionino, cercherà di contrastare i rivali. Fari puntati anche sulla Red Bull, vincitrice a sorpresa in Austria.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 12.00. Le qualifiche sono in programma alle ore 15.00. Buon divertimento!

