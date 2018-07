F1, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 1. Si comincia nel segno di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è terzo

Il weekend del GP di Gran Bretagna comincia nel segno di Lewis Hamilton, che ha chiuso le prove libere 1 con il miglior tempo, in 1’27″487. Il britannico si è confermato il più veloce sul circuito di casa, a caccia del quinto trionfo di fila davanti al suo pubblico, fondamentale dopo la debacle in Austria. La pista di Silverstone è, almeno sulla carta, favorevole alla Mercedes, che infatti ha piazzato Valtteri Bottas in seconda posizione, staccato di oltre tre decimi dal compagno di squadra.

Sarà un fine settimana lungo e tutto da scrivere, ma intanto Hamilton si è portato avanti, rifilando già mezzo secondo a Sebastian Vettel, autore del terzo tempo. C’è del lavoro da fare nel box della Ferrari, ma anche la consapevolezza di avere armi e potenziale per mettere in difficoltà la Mercedes. È quinto, invece, Kimi Raikkonen, a sette decimi dal miglior tempo, autore anche di un testacoda in curva 6. Tra i due ferraristi c’è Daniel Ricciardo, con l’altra Red Bull di Max Verstappen in sesta posizione: l’olandese è stato l’unico dei piloti di testa a siglare il tempo con la gomma dura, la Hard (tutti gli altri con la Soft, la più morbida), ed è stato costretto a chiudere anzitempo la sessione per perdita di potenza.

Alle spalle dei top team il migliore è Romain Grosjean, settimo a 1.8″ da Hamilton. Anche per il francese la prova è durata meno del previsto, finito a muro nel tentativo, primo tra i piloti a correre questo rischio, di affrontare curva 1 a gas spalancato e con DRS aperto. Alle sue spalle ci sono le Force India del messicano Sergio Perez e del francese Esteban Ocon, staccate di oltre 2″ e seguite dalla Williams del canadese Lance Stroll, che, almeno in questa prima sessione, pare aver lanciato segnali di ripresa.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’27″487 18

2 77 V. Bottas Mercedes +00″367 1’27″854 21

3 05 S. Vettel Ferrari +00″511 1’27″998 16

4 03 D. Ricciardo Red Bull +00″657 1’28″144 24

5 07 K. Raikkonen Ferrari +00″731 1’28″218 18

6 33 M. Verstappen Red Bull +00″838 1’28″325 22

7 08 R. Grosjean Haas +01″865 1’29″352 12

8 11 S. Perez Force India +02″325 1’29″812 17

9 31 E. Ocon Force India +02″328 1’29″815 19

10 18 L. Stroll Williams +02″391 1’29″878 19

11 9 M. Ericsson Sauber +02″455 1’29″942 20

12 10 P. Gasly Toro Rosso +02″517 1’30″004 25

13 16 C. Leclerc Sauber +02″540 1’30″027 22

14 20 K. Magnussen Haas +02″578 1’30″065 17

15 55 C. Sainz Renault +02″871 1’30″358 17

16 2 S. Vandoorne McLaren +02″929 1’30″416 19

17 27 N. Hulkenberg Renault +03″214 1’30″701 12

18 28 B. Hartley Toro Rosso +03″262 1’30″749 26

19 14 F. Alonso McLaren +03″409 1’30″896 13

20 35 S. Sirotkin Williams +03″546 1’31″033 17













