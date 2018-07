F1, GP Gran Bretagna 2018: Sebastian Vettel all’assalto della pole position nel fortino della Mercedes e di Hamilton

Ci siamo. Prepariamoci ad assistere a delle qualifiche infuocate in quel di Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sullo storico tracciato britannico, il duello tra Ferrari e Mercedes si ripropone ancora una volta e per il Cavallino Rampante questo è un round importante.

Dopo il weekend austriaco a Spielberg, la Rossa è tornata ad occupare la vetta delle graduatorie riservate ai piloti ed ai costruttori. In particolare, Sebastian Vettel ha un punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Ebbene, in un feudo Mercedes e di Lewis, il tedesco va all’attacco per interrompere il trend negativo su questa pista e dimostrare che la SF71H può lottare ovunque contro le Frecce d’Argento.

Sono infatti cinque le vittorie consecutive del team di Brackley su questo tracciato, come le vittorie del numero 44 e le pole. Un numero ricorrente a rappresentazione di un dominio dettato da un circuito con caratteristiche particolarmente gradite alla monoposto anglo-tedesca, sempre estremamente performante lungo i curvoni veloci del nastro d’asfalto di “Sua Maestà“. Ma stavolta la storia potrebbe essere diversa.

La Ferrari nel corso delle prove libere 2 ha messo in mostra un passo notevolissimo, in configurazione da qualifica e da gara, con le mescole a disposizione. Vettel infatti ha concluso in vetta alla graduatoria dei tempi di quest’ultima sessione, nella quale le alte temperature l’hanno fatta da padrone. Un aspetto che non dispiace affatto alla scuderia di Maranello, in quanto la macchina è sempre andata forte con il caldo. Una costanza di rendimento che potrebbe riverberarsi quest’oggi nel giorno del time-attack.

E poi l’affidabilità. Valtteri Bottas, per via dei problemi avuti sulla sua W09 in Austria, utilizzerà la terza power unit a Silverstone . Un fattore non certo favorevole che costringerà il finlandese ad una gestione particolare, visto il numero limitato di unità da regolamento. Per Lewis i problemi, in questo senso, non dovrebbero esserci ma è chiaro che nel duello con il Cavallino ogni particolare farà la differenza.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI