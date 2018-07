F1, GP Gran Bretagna 2018: prove libere 2. Sebastian Vettel vola, miglior tempo e risposta alle Mercedes. Verstappen finisce ko

Dopo una mattinata dominata da Lewis Hamilton, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 ha visto la riscossa delle Ferrari. Il miglior tempo del pomeriggio di Silverstone, infatti, lo ha messo a segno Sebastian Vettel con il tempo di 1:27.552 precedendo le due Mercedes di Lewis Hamilton di 187 millesimi e Valtteri Bottas di 357. Leggermente più indietro Kimi Raikkonen a 493, mentre Daniel Ricciardo (Red Bull) ha chiuso quinto a 856.

Completano la top ten un redivivo Fernando Alonso (McLaren) sesto a 1.754, il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) settimo a 1.802, quindi le due Force India del francese Esteban Ocon ottavo a 1.915 e del messicano Sergio Perez a 1.970, mentre è decimo il monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) a 2.005, che ha chiuso la sua sessione con una escursione a Maggott, ma senza conseguenze.

Max Verstappen (Red Bull) ha disputato un venerdì complicato, dato che è stato autore di un incidente in uscita dalla curva Luffield nelle prime fasi del turno. L’olandese ha perso il controllo della sua vettura sul cordolo, anche per colpa delle gomme Hard, ed è finito contro le barriere. Vettura rovinata al retrotreno e bandiera rossa che ha sospeso la sessione per una decina di minuti. Brutta giornata, anche, per i colori francesi. Pierre Gasly (Toro Rosso) ha concluso anzitempo la sua giornata, con il motore Honda della sua monoposto che lo ha abbandonato a mezzora dal termine. Il suo connazionale Romain Grosjean (Haas) invece non ha potuto prendere parte al turno dato che la sua vettura era troppo rovinata dopo l’incidente in chiusura di FP1.

Nell’ultima mezzora della FP2 i piloti si sono concentrati sulle simulazioni di passo gara. I protagonisti sono stati condizionati dalle mescole dure e dalle temperature alte, non usuali per Silverstone. La Ferrari ha dimostrato di essere costante e prestazionale sia con Soft che con Medie, mentre la Mercedes ha fatto capire di essere pronta per partire con i favori del pronostico in qualifica, salvo poi dover stringere i denti in corsa per colpa delle alte temperature, a livello di motore e pneumatici. Più indietro la Red Bull che ha potuto provare solo con Daniel Ricciardo. Domani si tornerà in pista alle ore 12.00 per la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche saranno di scena alle ore 15.00.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP GRAN BRETAGNA 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel (B) Ferrari 1’27″552 18 2 44 L. Hamilton (B) Mercedes +00″187 1’27″739 15 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″357 1’27″909 13 4 07 K. Raikkonen (B) Ferrari +00″493 1’28″045 17 5 03 D. Ricciardo (B) Red Bull +00″856 1’28″408 15 6 14 F. Alonso (B) McLaren +01″754 1’29″306 16 7 27 N. Hulkenberg (B) Renault +01″802 1’29″354 15 8 31 E. Ocon (B) Force India +01″915 1’29″467 16 9 11 S. Perez (B) Force India +01″970 1’29″522 15 10 16 C. Leclerc (B) Sauber +02″005 1’29″557 14 11 55 C. Sainz (B) Renault +02″011 1’29″563 19 12 20 K. Magnussen (B) Haas +02″065 1’29″617 17 13 10 P. Gasly (M) Toro Rosso +02″279 1’29″831 16 14 9 M. Ericsson (B) Sauber +02″494 1’30″046 15 15 18 L. Stroll (B) Williams +02″517 1’30″069 18 16 35 S. Sirotkin (B) Williams +02″551 1’30″103 20 17 2 S. Vandoorne (B) McLaren +02″569 1’30″121 18 18 28 B. Hartley (B) Toro Rosso +02″852 1’30″404 20 19 08 R. Grosjean Haas 0 20 33 M. Verstappen Red Bull 2

