LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position, sfida stellare con Lewis Hamilton

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa sembra essere imbattibile ma non sarà così facile scattare al palo. Il Campione del Mondo ha impressionato nelle prove libere ma il fenomeno della Mercedes se la dovrà vedere con il compagno di squadra Valtteri Bottas e anche con le Ferrari: le Rosse hanno compiuto un importante passo in avanti su una pista storicamente nemica, Sebastian Vettel vuole contrastare il suo rivale e provare a soffiargli la posizione di lusso sulla griglia di partenza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













