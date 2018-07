LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: prima tappa. I velocisti si giocano la maglia gialla, Sagan ci prova!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de France 2018, 201 km da Noirmoutier-en-l’Îl a Fontenay-le-Comte. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e da oggi potremo vivere le emozioni della 105ma edizione della Grande Boucle. Il percorso odierno è quasi completamente pianeggiante e saranno quindi i velocisti a lottare per la prima maglia gialla. Gli uomini di classifica dovranno però stare attenti al vento e non farsi sorprendere. Per la vittoria vedremo quindi una grande sfida tra il campione del mondo Peter Sagan, i giovani Fernando Gaviria e Dylan Groenewegen, l’idolo di casa Arnaud Démare, Marcel Kittel, il nostro Sonny Colbrelli e moltissimi altri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de France 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 10.30. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













