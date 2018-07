LIVE F1, GP Germania 2018 in DIRETTA: qualifiche. Mercedes e Ferrari in lotta per la pole, Red Bull outsider

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim andrà in scena una nuova sfida tra la Ferrari e la Mercedes. Sebastian Vettel si presenta al via del round di casa con 8 punti di vantaggio su Lewis Hamilton nella graduatoria riservata ai piloti mentre il Cavallino Rampante ne ha 20 sulle Frecce d’Argento.

Un vantaggio che Seb e la Rossa vogliono ampliare e per fare ciò sarà fondamentale partire davanti domani. La conquista della pole o, quantomeno, della prima fila sarà la missione del tedesco, desideroso di bissare la vittoria di Silverstone e di infliggere un altro duro colpo a Lewis ed al team di Brackley. Attenzione però a sottovalutare Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, motivati a far bene e pronti ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano con le altre W09 e SF71H.

Meritevole d’attenzione anche la Red Bull. La monoposto di Milton Keynes può ritagliarsi uno spazio importante in questo weekend, sfruttando le qualità in trazione e nella guidabilità. Sfortunatamente Daniel Ricciardo, per aver sostituito alcuni componenti del motore, partirà dal fondo della griglia di partenza, ma Max Verstappen ha tutte le carte in regola per rompere le uova nel paniere a Ferrari e a Mercedes.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00. Buon divertimento!

