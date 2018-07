F1, GP Germania 2018: prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel

Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. Prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim.

Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 millesimi Lewis Hamilton, deciso più che mai a tornare sul gradino più alto del podio, specie dopo il team radio con cui Sebastian Vettel ha celebrato il successo a Silverstone. Il tedesco della Ferrari paga due decimi a Ricciardo, in quarta posizione alle spalle dell’olandese Max Verstappen. Sesto tempo, invece, alle spalle del connazionale Valtteri Bottas, per Kimi Raikkonen, staccato addirittura di sette decimi.

Tempi da prendere con le molle, perché il weekend è ancora lungo e perché, soprattutto, la Ferrari ha girato con la gomma gialla, la Soft, a differenza dei rivali che hanno optato per l’Ultrasoft, la copertura più morbida. Il primo assaggio del GP di Germania ci dice però che la Red Bull può essere di nuovo della partita, ma attenzione, perché Ricciardo domenica partirà dal fondo della griglia, avendo sostituito MGU-K, centralina e pacco batteria sulla sua RB14: in tutti e tre i casi si tratta della terza unità, che vuol dire penalizzazione.

Il primo team degli “altri” si conferma la Haas, con il francese Romain Grosjean e il danese Kevin Magnussen settimo e ottavo a precedere la Sauber di Charles Leclerc e la Renault del tedesco Nico Hulkenberg. A proposito di Sauber, è stata la giornata di Antonio Giovinazzi, schierato al posto di Marcus Ericsson: non era facile per il pugliese riprendere il feeling con la monoposto, come testimonia il penultimo tempo, a oltre un secondo dal compagno di squadra.

