Tour de France 2018, decima tappa Annecy-Le Grand Bornand: cominciano le Alpi, Colombiere e Le Grand Bornard faranno male

La decima tappa del Tour de France 2018 sarà la prima grande frazione di montagna di questa edizione, con un percorso durissimo di 158 km da Annecy a Le Grand Bornand. Tre GPM di prima categoria e uno di Hors Catégorie renderanno spettacolare questa giornata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della decima tappa del Tour de France 2018.

Primi 10 km piatti poi si affronta la prima asperità di giornata, il Col de Bluffy (1,5 km al 5,6%). Breve tratto in falsopiano fino allo sprint intermedio di Thônes, dove inizia la salita del Col de la Croix Fry. Un’ascesa di 11,3 km con una pendenza media del 7%. Lunga discesa e poi si scalerà il Montée du plateau des Glières, GPM di Hors Catégorie. Salita breve ma durissima, sono 6 km all’11,2% e poi in cima ci sarà un tratto di 1,8 km in sterrato. Dopo la discesa, una breve salita non classificata e un tratto di falsopiano fino a Cluses, dove a 38 km dal traguardo inizia la doppia scalata con il Col de Romme (9 km al 9%) e il Col de la Colombière (7,5 km all’8,5%). Due salite che faranno grande differenza e dallo scollinamento ci saranno ancora 14 km in discesa dove prendere ulteriormente il largo o cercare di rientrare sulla testa. Un tappone Alpino quindi durissimo che inizierà a delineare la classifica generale.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

