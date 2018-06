LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: 18 giugno. Italia all’assalto tra spada e sciabola, Fiamingo e Navarria ci provano

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di scherma. Oggi andranno in scena la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia può quindi giocarsi importanti carte da medaglia. Mara Navarria e Rossella Fiamingo sono tra le favorite per il podio. La friulana ha brillato in Coppa del Mondo ed ha il diritto di sognare in grande; la catanese, al contrario, è reduce da un’annata deludente ma è atleta da grandi appuntamenti. Sono Luca Curatoli ed Enrico Berré le carte principali nella sciabola, con Aldo Montano e Luigi Samele pronti ad inserirsi.

I primi assalti cominceranno alle 9.00. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE degli Europei di scherma!

Le italiane della spada – Gli italiani della sciabola – Il medagliere degli Europei













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Bizzi-Federscherma