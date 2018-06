LIVE Svezia-Corea del Sud, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Corea del Sud-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

La Svezia arriva a questo Mondiale dopo aver clamorosamente eliminato l’Italia nel playoff di novembre, in una partita che sarà difficilmente dimenticabile per tutti i tifosi azzurri. Consociamo quindi purtroppo bene il gioco degli scandinavi, che si bassa su un classico 4-4-2 e punta tutta sul muro difensivo. Infatti è arrivata una sola rete nelle ultime quattro partite, per una squadra che subisce quindi poco, ma segna anche pochissimo. La stella svedese è l’esterno Forsberg, che gioca nel Lispsia, che proverà a far male in contropiede, innescando le punte Toivonen e Berg.

Dall’altra parte la Corea del Sud partecipa per la nona volta consecutiva alla fase finale della Coppa del Mondo, la decima complessiva. Una nazionale che possiede pochi giocatori di caratura internazionale, ma è spesso imprevedibile e ha già regalato soprese in passato, come il quarto posto ottenuto in casa nel 2002. Il tasso tecnico complessivo non è elevato, ma gli asiatici possono contare su talenti come Son Heung-Min del Tottenham o Hee-chan Hwang del Salisburgo, entrambi in grado di dare una svolta al match.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di di Corea del Sud-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle 14.00. Buon divertimento!













Foto: Shutterstock.com