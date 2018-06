Scherma, Europei 2018: il programma di lunedì 18 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara

Terza giornata agli Europei di scherma in corso di svolgimento a Novi Sad. Finora solo il fioretto ha regalato medaglie all’Italia (2 argenti e 2 bronzi). Oggi si completeranno le gare individuali e scendono in pedana sciabolatori e spadiste. Grande attesa per i colori azzurri, perchè ci sono grandi possibilità di vedere ancora un italiano salire sul podio e magari anche sul gradino più alto.

Questi gli azzurri impegnati nella prima giornata

Sciabola maschile: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio

PROGRAMMAZIONE TV: Semifinali e finali saranno trasmette in diretta da Rai Sport a partire dalle ore 18.00

OA Sport offrirà la diretta scritta di tutta la giornata, fin dai primi assalti dei gironi.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma