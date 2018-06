LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: martedì 19 giugno. Iniziano le prove a squadre, Italia da medaglia con fiorettisti e sciabolatrici

Buongiorno e benvenuti alla diretta della quarta giornata degli Europei di scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale ed oggi c’è sicuramente l’occasione per veder finalmente risuonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Nel fioretto l’Italia (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi) parte da favorita, ma con Francia e Russia vicinissime e pronte a conquistare il titolo europeo e anche nella sciabola le azzurre (Irene Vecchi, Rosella Gregorio, Loreta Gulotta, Martina Criscio) si presentano da campionesse in carica (anche del mondo). Il rientro di Sofya Velikaya, però, rende la Russia ancora più forte e poi c’è sempre una super Francia e l’Ucraina di Kharlan. Italia nazione da battere anche in campo maschile, ma Ungheria e Russia sono ostacoli molto duri da superare.













8.54: Nella sciabola femminile le grandi favorite sono Russia, Ucraina e Francia ma l’Italia può essere una outsider di lusso

8.51: L’Italia è la grande favorita nel fioretto maschile ma attenzione a Russia e Francia che hanno squadre molto compatte

8.48: Irene Vecchi, Rosella Gregorio, Loreta Gulotta, Martina Criscio le componenti della squadra azzurra femminile della sciabola

8.45: Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi i componenti della formazione azzurra maschile del fioretto

8.42:Nella sciabola femminile l’Italia affronterà nei quarti la vincente di Turchia-Polonia. Negli ottavi Ucraina-Gbr/Serbia-Ungheria, Russia già nei quarti contro la vincente di Bulgaria-Spagna e Francia già nei quarti contro la vincente di Bielorussia-Germania

8.39: Gli azzurri nel fioretto maschile affronteranno nei quarti alle 10.30 circa la vincente di Ungheria-Gran Bretagna. Negli ottavi anche Polonia-Belgio/Irlanda-Germania, Russia-Serbia/Svezia-Ucraina e Danimaerca-Bielorussia con la vincente che se la vedrà nei quarti con la Francia

8.37: Alle 11 iniziano le sfide del primo turno del fioretto maschile a squadre, alle 9.20 quelle della sciabola femminile a squadre. In entrambi i tornei l’Italia è esentata dal turno di apertura ed è già ai quarti di finale

8.35: Buongiorno agli appassionati di scherma e bentornati agli Europei di scherma di Novi Sad er la quarta giornata di gare, la prima dedicata alle competizioni a squadre

