LIVE Belgio-Panama, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Red Devils sfidano la Cenerentola

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Belgio-Panama, match valido per il gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Al Fisht Stadium di Sochi i Diavoli Rossi andranno a caccia del bersaglio grosso contro la “Cenerentola” del raggruppamento. I belgi cercano la consacrazione alla 13esima edizione alla quale prenderanno parte. Dopo le assenze di Germania 2006 e Sud Africa 2010, infatti, la nazione centro-europea ha cambiato marcia, crescendo anno dopo anno e presentando una squadra sempre più temibile, attingendo spesso a giocatori di nuova generazione (figli di immigrati o originari delle colonie). Dopo i quarti di finale raggiunti nel 2014, eliminati dall’Argentina e da un gol di Gonzalo Higuain, stavolta il Belgio vuole andare oltre, superare la propria storia e puntare al bersaglio grosso.

Da par suo Panama vorrà esprimere il proprio 100%, sfruttando una vetrina così importante. Una presenza storica per Los Canaleros da sfruttare fino in fondo, consci delle difficoltà di un match nel quale gli uomini di Roberto Martinez sono nettamente favoriti. Non sono presenti giocatori di livello internazionale, tra le fila panamensi, ma tanti calciatori di grande esperienza in tutti i reparti. Troviamo ad esempio il portiere 36enne Penedo, che gioca nella Dinamo Bucarest e i 37ennei Felipe Baloy, difensore e capitano, e Blas Pérez, punta centrale, che dopo aver girato tutta l’America giocano entrambi nel Municipal in Guatamela.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Belgio-Panama, match valido per il gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 17.00. Buon divertimento!













Foto: Shutterstock.com