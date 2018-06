Scherma, Europei 2018: la spada femminile. Navarria tra le favorite, Fiamingo per il riscatto

Questa è la settimana che porterà agli Europei di scherma, in programma dal 16 al 22 giugno in Serbia a Novi Sad. In questi giorni analizzeremo l’Italia arma per arma ed dopo il fioretto maschile oggi tocca alla spada femminile. Questi le quattro azzurre convocate: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio

ROSSELLA FIAMINGO – Si presenta agli Europei fresca di titolo italiano e proprio il successo in quel di Milano può segnare l’inizio del riscatto della siciliana dopo una stagione di Coppa del Mondo davvero molto deludente. Rossella ha perso moltissime posizioni nel ranking mondiale ed ora si trova al diciannovesimo posto. Il miglior risultato è stato il settimo posto a Barcellona, unica volta che la bi-campionessa del mondo è riuscita a raggiungere almeno i quarti di finale. A Novi Saad non parte tra le favorite, ma è da sempre donna da grandi appuntamenti.

MARA NAVARRIA – Se la stagione di Fiamingo è stata molto deludente, totalmente differente è stata quella della friulana, per distacco la miglior azzurra in Coppa del Mondo. Due vittorie a Tallinn e Budapest ed un secondo posto a Doha, risultati che le hanno permesso di diventare la numero tre della classifica mondiale. A Novi Saad è assolutamente tra le favorite e punta a conquistare la prima medaglia a livello individuale.

GIULIA RIZZI – Una stagione positiva in Coppa del Mondo per la friulana, anche se le è mancato sempre il guizzo decisivo per salire sul podio. Sono quattro le eliminazioni ai quarti di finale con i sesti posti di Budapest e L’Avana come migliori risultati. Piazzamenti che le hanno permesso comunque di scalare la classifica e di diventare la numero due d’Italia (14esima nel ranking). A Novi Saad è inserita nel gruppo delle outsider per una medaglia.

ALBERTA SANTUCCIO – Anno difficile per la giovane siciliana, che non è mai riuscita ad entrare tra le migliori otto in una prova di Coppa del Mondo. Il 13esimo posto nell’ultima tappa di Cali è il miglior risultato. Parte integrane del quartetto e a Novi Saad proverà ad essere una sorpresa.

ITALIA – E’ stata la stagione del rilancio per la squadra azzurra di spada femminile. Su cinque gare sono arrivati tre piazzamenti sul podio con i secondi posti a Tallinn e Barcellona ed il terzo posto a Dubai. Il quartetto italiano si presenta con grandi ambizioni a Novi Saad e con l’obiettivo di tornare a casa con una medaglia.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma