LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sulla pista del Montmeló, ci attende un turno importante per definire gli equilibri in pista, visto che sarà l'ultima sessione che ci dirà chi avrà accesso alla Q1 e chi alla Q2.

Nel corso delle libere del venerdì l’equilibrio ha caratterizzato il day-1 catalano. Jorge Lorenzo si è confermato velocissimo ed in grande spolvero. La vittoria del Mugello, di due settimane fa, ha dato grandi sicurezza al maiorchino. La Ducati asseconda alla grande la sua guida di scorrimento e lui sa fare la differenza su questa pista, come le 5 vittorie in carriera attestano. Dovrà farsi trovar pronto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Il forlivese, vincitore l’anno passato, avrà un rivale in casa di tutto rispetto ma le motivazioni per ambire alla pole e poi alla vittoria non mancano. La GP18 c’è e bisogna confermarlo.

Attenzione però a Marc Marquez ed a Valentino Rossi. Lo spagnolo, caduto nel corso delle PL2, non può certo essere messo da parte. Leader del campionato e sempre estremamente veloce, sarà tra i papabili per la partenza dalla p.1. Vero è che alla festa ci vorrà essere anche il “Dottore” che, amante di questo circuito, vorrà far vedere a tutti grandi cose sulla Yamaha.

Le qualifiche sono in programma alle 14.10.

9.34: Non vorrà stare a guardare Andrea Dovizioso: il ducatista, vincitore l’anno scorso in Catalogna, ha voglia di imporsi nuovamente e guadagnare terreno nei confronti di Marc Marquez. La GP18 pare essere pronta per centrare l’obiettivo.

9.33: Da osservare con attenzione, però, quanto saprà fare Jorge Lorenzo. Il maiorchino, reduce dal successo del Mugello, è in una condizione incredibile con la sua Ducati. Il miglior crono di ieri, nel computo generale delle libere, lo conferma. Pertanto, il maiorchino sarà uno degli osservati speciali.

9.30: Valentino Rossi sarà tra i protagonisti: il 46, ieri, si è detto moderatamente soddisfatto del comportamento della sua M1 e quindi, oggi, alla prova dei fatti, scopriremo se ci sarà una conferma.

9.28: Si prospetta un ultimo turno di libere decisamente interessante: Yamaha, Ducati ed Honda sono parse sullo stesso livello e quindi la lotta per i migliori tempi sarà molto intensa.

