MotoGP, GP Catalogna 2018: domani le qualifiche. Orari e come vederle in tv su Sky e TV8

Domani, sabato 16 giugno, il circuito di Barcellona (Spagna) sarà teatro della sfida contro il tempo nella MotoGP. Le qualifiche del settimo round iridato saranno caldissime all’insegna dell’equilibrio.

Nella classe regina i nomi sono sempre i soliti: Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Dopo l’errore del Mugello, il leader del campionato ha una gran voglia di rifarsi davanti al proprio pubblico. La Honda dovrebbe esprimersi meglio su questo tracciato e, quindi, l’iberico ha tutto per far bene. Attenzione però alla Ducati. Lorenzo e Dovizioso sono in grande forma e la GP18 potrebbe ripetersi dopo il trionfo del GP d’Italia. In particolare, Andrea vuol replicare il successo dell’anno scorso e, nello stesso tempo, il maiorchino bissare la vittoria tra le colline toscane.

Ci sarà però anche il “Dottore”. Su una pista che lo ha visto salire 10 volte sul gradino più alto, Rossi non vuol certo stare a guardare e confidando in una M1 più a proprio agio, si vuol puntare alla pole, consci delle qualità della moto di Iwata sul giro secco. Lo stesso target sarà anche per il teammate Vinales.

GP Catalogna 2018: qualifiche. Orari e come vederle in tv su Sky e TV8

Di seguito la programmazione delle qualifiche del GP di Catalogna che godrà della diretta di Sky Sport e di quella di TV8 in chiaro, per le qualifiche. Il time-attack della classe regina sarà visibile anche in live streaming su skysport.it (aperto a tutti). Inoltre OASport vi terrà compagnia con le DIRETTE LIVE testuali.

Sabato 16 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 16 giugno

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche, diretta













