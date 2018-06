Moto2, GP Catalogna 2018: prove libere 1. Francesco Bagnaia parte nel migliore dei modi, ma al Montmelò regna l’equilibrio

Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) domina la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto2, mettendo in mostra ottima velocità nel giro secco, ma allo stesso tempo costanza di prestazioni, con un filotto di giri decisamente competitivi. Il pilota torinese, leader della classifica generale della classe intermedia, ha fatto segnare il tempo di 1:44.225, staccando di 115 millesimi il tedesco Marcel Schroetter (Kalex Dynavolt) e lo spagnolo Joan Mir (Kalex EG 0,0 VDS).

Quarta e quinta posizione per altri due padroni di casa, Augusto Fernandez (Kalex PonsHP40) a 135, e Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) a 138, mentre è sesto il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex Idemitsu) a 290. Chiudono la top ten il sudafricano Bran Binder (Red Bull KTM Ajo) a 287, davanti al suo compagno di scuderia portoghese Miguel Oliveira a 351. Nona posizione per il britannico Sam Lowes (KTM Swiss) a 455, mentre ha chiuso in decima piazza Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 476.

Gli altri italiani: 11esimo Lorenzo Baldassarri (Kalex PonsHP40) a 476 millesimi, 12esimo Romano Fenati (Kalex Marinelli) a 511, 13esimo Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 567, 16esimo Simone Corsi (Kalex Tasca) a 694, davanti a Luca Marini (Sky Racing VR46) a 845, mentre chiudono il gruppo Stefano Manzi (Suter Forward) in 32esima posizione a 2.185 e Federico Fuligni (Kalex Tasca) a 3.294.

La prima sessione di prove libere della Moto2, dunque, ha permesso ai piloti di fare conoscenza con il nuovo asfalto del tracciato del Montmelò ed anche il suo nuovo layout, dato che è stata eliminata la chicane 13-14-15 che era stata inserita nell’ultimo settore nelle ultime annate. Il migliore è stato Francesco Bagnaia, che ha saputo primeggiare in un turno quanto mai equilibrato, con i primi cinque piloti racchiusi in appena 138 millesimi. La Moto2 tornerà in pista alle ore 15.05 per la seconda sessione di prove libere, che inizierà a farci capire con maggiore precisione i valori in campo e quali saranno le gomme da scegliere in ottica gara.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTO2 GP CATALOGNA 2018

1 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 282.5 1’44.225

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.0 1’44.340 0.115 / 0.115

3 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 283.3 1’44.340 0.115

4 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 281.0 1’44.360 0.135 / 0.020

5 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 283.9 1’44.363 0.138 / 0.003

6 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 282.5 1’44.505 0.280 / 0.142

7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 283.9 1’44.512 0.287 / 0.007

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 282.9 1’44.576 0.351 / 0.064

9 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 278.9 1’44.680 0.455 / 0.104

10 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.6 1’44.699 0.474 / 0.019

11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 280.8 1’44.701 0.476 / 0.002

12 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 279.5 1’44.736 0.511 / 0.035

13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 281.0 1’44.792 0.567 / 0.056

14 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 286.8 1’44.913 0.688 / 0.121

15 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 278.3 1’44.914 0.689 / 0.001

16 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 277.2 1’44.919 0.694 / 0.005

17 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.3 1’45.070 0.845 / 0.151

18 52 Danny KENT GBR HDR – Speed Up Racing Speed Up 277.4 1’45.110 0.885 / 0.040

19 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 280.5 1’45.255 1.030 / 0.145

20 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.3 1’45.272 1.047 / 0.017

21 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 278.8 1’45.275 1.050 / 0.003

22 57 Edgar PONS SPA AGR Team Kalex 280.1 1’45.276 1.051 / 0.001

23 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR – Speed Up Racing Speed Up 281.9 1’45.336 1.111 / 0.060

24 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.6 1’45.346 1.121 / 0.010

25 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 281.1 1’45.458 1.233 / 0.112

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 278.5 1’45.600 1.375 / 0.142

27 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 279.2 1’45.655 1.430 / 0.055

28 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 276.3 1’45.736 1.511 / 0.081

29 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 276.7 1’46.091 1.866 / 0.355

30 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 279.5 1’46.139 1.914 / 0.048

31 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 277.9 1’46.225 2.000 / 0.086

32 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 277.9 1’46.410 2.185 / 0.185

33 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Astra Honda Racing Team Honda 275.0 1’46.499 2.274 / 0.089

34 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 276.9 1’47.519 3.294 / 1.020

