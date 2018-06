MotoGP, GP Catalogna 2018: prove libere 2, risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa, ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati

Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ora corre più spensierato e consapevole dei propri mezzi, soprattutto dopo avere firmato il nuovo contratto con la Honda.

Il 31enne ha siglato il suo crono superlativo montando una coppia di gomme soft negli ultimi minuti e si è rivelato incontenibile per l’intera concorrenza, ma è stato in testa alla classifica per tutto il turno anche con altre soluzioni di pneumatici. Soltanto Andrea Iannone si è avvicinato all’iberico, attardato di 107 millesimi in sella alla Suzuki. Ottima prestazione di Andrea Dovizioso che sta lavorando oculatamente per le qualifiche e la gara, ha cercato di trovare la gomma giusta per il momento clou del weekend e ha tratto confortanti sensazioni chiudendo in quarta posizione a mezzo secondo di ritardo, appena 21 millesimi peggio di Maverick Vinales che ha risalito la china nel finale.

Pomeriggio controverso per Valentino Rossi e Marc Marquez, undicesimo e dodicesimo a un secondo di distacco dal leader, separati tra loro da un solo millesimo. Il Dottore ha incominciato la sessione con le due soft che gli avevano permesso di siglare il miglior tempo nella FP1, poi ha provato diverse mescole per trovare quella più performante in vista di qualifiche e gara. Il Cabronçito, invece, ha sempre usato la coppia hard-hard e si è trovato a suo agio mettendo in mostra anche un ottimo passo gara ma poi è caduto negli ultimi istanti del turno.

GP CATALOGNA 2018, PROVE LIBERE 2: RISULTATI E CLASSIFICA DEI TEMPI













