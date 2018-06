LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez e Lorenzo per la pole

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Pomeriggio infuocato sul circuito di Barcellona dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e dove si assegna la pole position: si preannuncia grande spettacolo, c’è aria di battaglia tra diversi piloti che possono puntare a scattare davanti a tutti.

Il passo di Jorge Lorenzo è indiavolato, Valentino Rossi riesce a fare la differenza con le soft, Andrea Dovizioso è a contatto e può piazzare la zampata, Marc Marquez partiva con i favori del pronostico ma ora deve riemergere, attenzione a non sottovalutare diversi possibili outsider che saranno in grado di fare la differenza. Al Montmelò andrà in scena la FP4 con gli ultimi trenta minuti di test a disposizione, poi spazio alle qualifiche.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, poi dalle 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.













