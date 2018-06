LIVE Inghilterra-Panama, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Leoni d’Oltremanica per chiudere la pratica qualificazione

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Panama, valevole per la seconda giornata del gruppo G dei Mondiali 2018. Potrebbe essere questa la sfida che determina la qualificazione dell’Inghilterra: per giocarsi il primo posto col Belgio, però, deve prima battere Panama. Dalla terra d’Albione rimbalza il titolo del Daily Mirror, “Lions Roar”, il ruggito dei leoni: quel ruggito dovrà trasformarsi nella capacità di far valere la maggior esperienza a questi livelli, cosa che non è successa con la Tunisia, al di là del gol vincente di Kane nel recupero. Panama non è avversario che s’arrende facilmente: nonostante i tre gol subiti dal Belgio, ha una difesa di buon livello. Rimane pur da ricordare, ad ogni modo, il fatto che gli uomini di Hernan Gomez debbano compiere un’impresa disperata per tenere vivo il discorso qualificazione. Per parte inglese, dovrebbe esser rientrato lo spavento per Dele Alli, che è dunque candidato a scendere regolarmente sul terreno verde.

L’appuntamento è per le ore 16, a Nizhny Novgorod, con la direzione arbitrale dell’egiziano Gerad Grisha. Noi seguiremo l’incontro in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Germania-Svezia!

La presentazione della partita – Le probabili formazioni – Risultati e classifiche dei Mondiali 2018 – La classifica marcatori

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com