LIVE Germania-Corea del Sud, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Panzer costretti a vincere e sperare

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Corea del Sud, ultima partita del gruppo F dei Mondiali 2018. La Germania si gioca la qualificazione. Dopo essersi salvati all’ultimo respiro contro la Svezia grazie al gol di Toni Kroos, i campioni del mondo in carica hanno l’obbligo di ripetersi per superare la fase a gironi. Al momento la Germania è appaiata a pari gol e differenza reti con la Svezia: la squadra di Loew deve vincere e sperare che gli svedesi non facciano altrettanto, perché in tal caso si aprirebbe uno scenario in cui sarebbero in tre a pari punti, insieme al Messico. La matematica non condanna ancora la Corea del Sud, che però deve battere i tedeschi con più di un gol di scarto e sperare nella sconfitta della Svezia.

La partita inizierà alle ore 16.00. Noi seguiremo tutto in diretta con aggiornamenti in tempo reale, minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale di Germania-Corea del Sud!

