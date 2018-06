Mondiali 2018, Corea del Sud-Germania: asiatici ancora in corsa, teutonici per evitare una clamorosa eliminazione

Domani, mercoledì 27 giugno altri due raggruppamenti dei Mondiali di calcio si concluderanno ed emetteranno i loro verdetti. Nel Girone F a Kazan alle ore 16.00 si disputerà Corea del Sud-Germania: entrambe le squadre, sulla carta sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi.

La Corea del Sud deve vincere con due gol di scarto e sperare che la Svezia perda, combinazione poco realistica, ma per quanto abbiamo visto in questa rassegna, nulla è precluso. Heung Min Son è l’unico ad essere andato in gol contro il Messico, e su dilui si concentrano le attese di un popolo, dato che con la nazionale ha segnato già 22 reti.

La Germania potrebbe anche passare in turno pareggiando, nel caso in cui la Svezia dovesse essere sconfitta nella sfida contro il Messico, che pure, a sua volta, non è ancora aritmeticamente certo del passaggio agli ottavi. I tedeschi in caso di vittoria dovrebbero però comunque attendere l’esito dell’altra sfida. L’eliminazione dei campioni in carica sarebbe clamorosa.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock

