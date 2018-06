LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: gara. Incognita pioggia, può succedere di tutto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Si preannuncia una gara estremamente avvincente e appassionante a Le Castellet con l’incognita pioggia che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola: al Paul Ricard, infatti, c’è il concreto rischio di assistere a una gara bagnata in cui può succedere davvero di tutto e si potrebbe anche indirizzare l’intero campionato visto che siamo all’inizio del durissimo trittico.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position ed è il grande favorito per il successo ma il britannico della Mercedes dovrà stare attento alle variazioni del meteo. Il Campione del Mondo vuole tornare al successo dopo la gara difficile di Montreal e tornare in testa alla classifica generale. Sebastian Vettel proverà a cercare una mezza magia partendo dalla terza piazzola: il tedesco della Ferrari deve superarsi ancora una volta all’inseguimento delle due Frecce d’Argento visto che ci sarà anche Valtteri Bottas da tenere in considerazione. Da non sottovalutare le due Red Bull mentre Kimi Raikkonen deve riscattarsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.10. Buon divertimento a tutti.

