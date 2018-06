F1, GP Francia 2018: gara ricca di incognite a Le Castellet. Sebastian Vettel ha il passo per sfidare Lewis Hamilton

Gara tutta da vivere oggi a Le Castellet (partenza alle 16.10). È Lewis Hamilton a scattare dalla prima fila nel GP di Francia, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Sebastian Vettel, costretto ad inseguire in terza posizione, dopo aver limitato i danni in una qualifica dominata dalle due Mercedes. La sfida iridata tra Seb e Lewis vivrà un altro intrigante round in Francia: Hamilton potrà contare sulla presenza di Bottas in prima fila, al contrario di Vettel che dovrà fare tutto “da solo“, perché Kimi Raikkonen partirà sesto. Sarà una gara ricca di incognite, ma la Ferrari ha dei motivi per ben sperare.

PASSO GARA – Mercedes imprendibile sul giro secco ma il motivo principale per avere fiducia nella SF71H è la simulazione del long run di venerdì. Vettel è stato il più veloce sia con la gomma Ultrasoft, che il tedesco monterà in partenza, che con la Supersoft, da utilizzare nella seconda fase di gara (la previsione è quella di una sola sosta) dimostrando che sulla lunga distanza i valori potrebbero cambiare. Non solo, ma nel corso delle prime prove libere Seb aveva montato il motore vecchio. Aspetti che fanno pensare ad una gara totalmente diversa per la Rossa rispetto ad una qualifica che ha visto la Mercedes riprendersi lo scettro, come già successo a Barcellona. Ma ci sono diverse incognite.

INCOGNITA GOMME – In primis le gomme. Dimenticate i discorsi sul battistrada ridotto delle gomme Pirelli (le stesse portate in Spagna): Ferrari e Mercedes hanno optato per due strategie differenti. Hamilton e Bottas partiranno con le Supersoft (al pari di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, come al solito due mine vaganti), rendendo la prima fase di gara molto interessante. Soprattutto i primi giri, in cui Vettel potrà approfittare di una gomma più morbida e quindi più performante, vantaggio da sfruttare a tutti i costi da parte di Seb, prima che intervenga l’usura. Il tedesco, almeno nelle previsioni, sarà costretto a fermarsi prima rispetto ai suoi rivali.

INCOGNITA METEO – Non bastassero le gomme, anche il cielo potrà dire la sua a Le Castellet. Il sabato è stato caratterizzato dalla pioggia, che ha praticamente rese nulle le prove libere 3 e condizionato le qualifiche (poi asciutte). Anche oggi il rischio acqua è elevato, fattore che renderà la corsa ancora più imprevedibile. Staremo a vedere: le condizioni per una gara pazza ci sono tutte.













