F1, GP Francia 2018: le previsioni meteo. Il rischio pioggia è concreto per la gara. Chi sarà il favorito?

Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. Leggendo le previsioni del tempo per la giornata odierna e, in particolare quando la gara inizierà (ore 16.10), la percentuale di precipitazioni è prossima al 50%, nelle ore che vanno dalle 14.00 in avanti.

Pertanto, i team ed i piloti potrebbero incontrare il bagnato in questa domenica francese, sul circuito Paul Ricard. Un fattore che potrebbe scompaginare i piani delle scuderie migliori e favorire gli outsider che, in queste condizioni, non avrebbero nulla da perdere. Tuttavia, è nota l’abilità di Lewis Hamilton e della Mercedes. E’ lecito pensare che, anche con la pioggia, le Frecce d’Argento ed il britannico possano puntare al bersaglio grosso, partendo dalla pole position.

Attenzione però a sottovalutare la Red Bull. La vettura di Milton Keynes, dotata di un telaio straordinario, potrebbe essere avvantaggiata da questa situazione. Perché? Essendo la monoposto che genera un carico superiore agli altri, sull’asfalto bagnato potrebbe avere maggior aderenza e dunque Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che partiranno dalla quarta e quinta posizione, avrebbero chance per inserirsi nella lotta per la vittoria.

E la Ferrari? Sebastian Vettel non è certo uno che non sa guidare in condizioni difficili. Si pensi al suo primo successo in Formula 1, con la Toro Rosso, nel 2008 a Monza. Ogni gara però fa storia a sé e bisognerà vedere come e quanto la SF71H saprà adattarsi ad un contesto come questo. Guardando al recente passato ed alle difficoltà del Cavallino Rampante con la pioggia, non c’è da essere così allegri ma solo i 53 giri transalpini daranno una risposta precisa.













