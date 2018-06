F1 LIVE – GP Francia 2018 in DIRETTA – Vettel cerca la rimonta dalla seconda fila

Oggi domenica 24 giugno si corre il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Giornata importantissima a Le Castellet, un pezzo di campionato passa dal circuito Paul Ricard dove i piloti si daranno battaglia nel corso di una gara a rischio pioggia: le previsioni meteo non sono particolarmente incoraggianti in Provenza, la possibilità di una perturbazione durante la corsa è abbastanza elevata e questo potrebbe mescolare le carte in tavola.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e sarà comunque il grande favorito della vigilia: il britannico della Mercedes ha dominato tra qualifiche e prove libere ma non dovrà comunque sottovalutare la situazione anche perché potrà succedere davvero di tutto. Difficilmente il compagno di squadra Valtteri Bottas lo attaccherà alla prima curva ma da dietro potrebbe riemergere Sebastian Vettel come si auspicano tutti i tifosi della Ferrari: il tedesco partirà in terza posizione ma sembra avere a disposizione un buon passo gara per provare a giocarsela. Il leader del Mondiale non vuole perdere terreno dal rivale ma dovrà prestare attenzione alle Red Bull che lo marcano da vicino.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.10. Buon divertimento a tutti.

Griglia di partenza – Previsioni meteo – La presentazione della gara

FOTOCATTAGNI