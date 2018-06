LIVE Danimarca-Australia, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca-Australia, seconda partita del gruppo C dei Mondiali 2018. Sfida delicata alla Samara Arena, perché gli equilibri di questo raggruppamento sono delicati. I danesi partono forti dei tre punti conquistati contro il Perù: vincere per loro vorrebbe dire di conseguenza mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, potendosi addirittura giocare il primo posto nell’ultima partita con la Francia. Discorso diverso, invece, per i Socceroos: nel match di debutto hanno accarezzato il sogno di strappare un punto ai transalpini, salvo doversi arrendere nei minuti finali. Ora, quindi, sarà dentro o fuori per l’Australia.

Sarà una partita importante, che comincerà alle 14 ora italiana. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Danimarca-Australia!

Foto: salajean / Shutterstock.com