Mondiali 2018, Danimarca-Australia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

La sfida tra Danimarca e Australia sarà decisiva per le sorti del Gruppo C ai Mondiali 2018 di calcio. Gli scandinavi dopo la vittoria per 1-0 con il Perù vogliono chiudere il discorso qualificazione con una vittoria. Dall’altra parte però i Socceroos, reduci dalla sconfitta di misura con la Francia, cercano il riscatto in questo match e hanno bisogno del successo per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Danimarca-Australia si giocherà domani (giovedì 21 giugno) alla Samara Arena di Samara con calcio di inizio alle 14.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

GIOVEDÌ 21 GIUGNO

14.00 Danimarca-Australia, Gruppo C, Samara Arena

Le probabili formazioni di Danimarca-Australia

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. All. Hareide

Australia (4-3-3): Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Leckie, Nabbout, Kruse. All. van Marwijk

Foto: mooinblack Shutterstock.com