Danimarca-Australia, Mondiali 2018: la formazione europea vuole staccare il pass per gli ottavi, ma i Socceroos…

Da una parte una formazione che vuole confermarsi dopo una vittoria all’esordio fatta soprattutto di sofferenza, dall’altro una squadra che vuole ribadire la buona prestazione della prima partita, che però non ha portato punti in dote: questa in estrema sintesi sarà Danimarca-Australia, che si giocherà domani alle ore 14.00.

La Danimarca ha vinto all’esordio contro il Perù per 1-0, dopo che i sudamericani avevano fallito un rigore sul punteggio di parità, e, con altri tre punti sarebbe con un piede e mezzo agli ottavi, mentre l’Australia, dopo la beffarda sconfitta contro la Francia, maturata immeritatamente nei minuti finali, vuole confermare con i tre punti la buona prestazione vista.

A Samara sarà Eriksen contro Jedinak: il primo, regista del Tottenham, sarà al gettone numero 80 in nazionale, con 22 reti all’attivo, delle quali 12 nelle ultime 14 (con 5 assist), mentre il secondo ha già segnato all’esordio contro la Francia, con un rigore magistrale, ed ha un record di 19 gol in 52 presenze.

Negli ultimi 11 anni le due formazioni si sono sempre incontrate in amichevole, in tre occasioni: la Danimarca è avanti con due vittorie ad una. Saranno di fronte due squadre molto diverse: la compagine europea tende a difendersi molto bene, e le sue partite raramente terminano con tanti gol, mentre gli oceanici (che appartengono però alla federazione asiatica) segnano e subiscono più gol. Quale scuola di pensiero avrà la meglio a Samara domani?













Foto: mooinblack Shutterstock.com

