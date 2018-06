LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: ARGENTO DESALU E HOOPER, BRONZO KIRCHLER! Ancora tanti italiani in gara

Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta dedicata alle competizioni di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una disciplina che ieri ha regalato ricchissime emozioni, tra cui il preziosissimo oro ottenuto da Davide Re nei 400m maschili e l’argento di Libania Grenot sulla stessa distanza. Oggi l’Italia ha la possibilità di raddoppiare il bottino maturato nella giornata precedente, con almeno un finalista in quasi tutte le specialità.

La serata comincia alle 19:30 con il lancio del disco, dove Giovanni Faloci ha realizzato la seconda distanza più lunga nelle qualificazioni, conquistando la finale insieme ad Hannes Kirchler. A seguire il salto in alto maschile in cui Marco Fassinotti ha ottime possibilità di salire sul podio. Due italiane impegnate nella finale di salto triplo femminile, Dariya Dekach e Ottavia Cestonaro, tra le nove che andranno a caccia di una medaglia. Dalle 20:05 cominciano le gare su pista: Reynaldo Sosa Bencosme de Leon corre la finale dei 400m ostacoli maschile, mentre la prima potenziale medaglia del metallo più pregiato potrebbe giungere nei 200m maschili, con Eseosa Desalu che ha concluso le batterie con il miglior tempo assoluto e Davide Manenti che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Due probabili medaglie al collo potrebbero arrivare anche nella stessa distanza tra le donne, dove Gloria Hooper e Irene Siragusa dovranno vedersela per il successo con la francese Carolle Zahi (migliore nelle qualificazioni, 3 centesimi più veloce della velocista italo-ghanese). A seguire gli 800m femminili dove Yusnesi Santiusti Caballero ieri ha concluso la propria batteria alle spalle di Rababe Arafi (Marocco). Luminosa Bogliolo ha concluso le semifinali dei 100m ostacoli femminili con un risultato cronometrico irraggiungibile per le sue avversarie, staremo a vedere alle 20:55 circa se l’azzurra ci regalerà la gioia di udire una volta in più l’inno di Mameli. Gli ultimi atleti del Bel Paese in gara sono Joao Capistrano Mari Bussotti Neves jr. e Mohad Abdikar Sheik, con quest’ultimo che potrebbe conquistare l’ultimo podio tricolore di giornata. A chiudere le danze la finale dei 5000m femminile, l’unica in cui non è iscritta nessuna italiana.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE a partire dalle 19:30 della terza giornata di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla della spedizione azzurra di Tarragona. Buon divertimento a tutti.













20:54 Nel salto in alto maschile Majd Eddin Ghazal (Siria), già sicuro dell’oro con 2,28m, ora cerca di saltare oltre i 2.32m

20:52 OTTAVIA CESTONARO FA IL PERSONAL BEST!!!!! INCREBILE!!! 13,90m al quinto tentativo per l’azzurra, che si trova in terza posizione provvisoria!! Davanti a lei Yanis David rafforza ulteriormente la leadership (14.15m) e Fatima Diame attualmente è davanti alla nostra portacolori per soli due centimetri

20:48 Fassinotti commette tre errori con l’asticella a 2.23m. L’azzurro ora si trova in terza posizione, attendiamo solo l’ufficialità per comunicare un’altra medaglia conquistata

20:46 Attualmente sono indietro le italiane nel salto triplo, con Ottavia Cestonaro sesta (13.69m) e Dariya Derkach ottava (13.39m)

20:42 Niente da fare per Yusnesi Santiusti Caballero. L’azzurra arriva quinta negli 800m femminili (2’04″24). Doppietta Marocco, oro a Rababe Arafi (2’01″01) e argento a Malika Akkaoui (2’01″50), al terzo posto Cynthia Anais

20:40 ANCORA MEDAGLIAAA!!! ARRIVA IL BRONZO NEL LANCIO DEL DISCO!! Hannes Kirchler chiude la prova con i 60.64m del primo tentativo. Oro al cipriota Apostolos Parellis, argento allo sloveno Kristjan Ceh. Quarto Giovanni Faloci

20:31 Vince la francese Zahi nei 200m con 23.02. L’ITALIA CONQUISTA L’ARGENTO CON GLORIA HOOPER!!!! Irene Siragusa quarta, beffata al photofinish dalla spagnola Garcia

20:28 Gloria Hoofer e Irene Siragusa ora sono impegnate nei 200m femminili. Anche qui tanta speranza di medaglie!!

20:25 UFFICIALE! MEDAGLIA D’ARGENTO PER DESALU!!! L’azzurro chiude la prova con 20.77, a 6 decimi dal turco Guliyev

20:24 Abbiamo una nuova leader provvisoria nel salto triplo. 14,14m la prestazione di Yanis David

20:19 Ramil Guliyev va a vincere con 20.17! E’ record dei Giochi del Mediterraneo! Desalu può solo lottare per una medaglia meno pregiata

20:17 Corsia 7 per Daniele Manenti, Eseosa Desalu parte dal blocco numero 3

20:16 Ora i 200m maschili. E’ il momento di mettersi al collo una medaglia tra Desalu e Manenti!

20:12 Ottavia Cestonaro chiude il primo salto in 13,59 metri. Seconda posizione provvisoria per lei

20:11 Oro a Ludy Vaillant (Francia) davanti al turco Escobar

20:08 Non va a medaglia Bencosme. L’azzurro dopo un’ottima progressione a metà del percorso, cede di schianto e chiude quinto

20:05 E’ il momento dei 400m ostacoli, con Reynaldo Bencosme dal blocchetto di partenza

19:59 Il secondo tentativo di Kirchler è nullo. Permane la seconda posizione provvisoria con 60,64m

19:55 L’atleta di nazionalità cipriota Apostolos Parellis migliora ancora una volta lancia il disco oltre i 61 metri e rafforza la leadership

19:46 KIRCHLER CHE LANCIOOOOOO!!!! Il suo disco vola oltre i 60 metri, incredibile!!!

19:44 Sta per cominciare anche la finale di salto in alto. Tanta attesa per Marco Fassinotti, una medaglia è alla sua portata

19:36 Nullo il lancio di Kristjan Ceh (Slovenia), mentre il montenegrino Ivan Kukulicic non va oltre i 53,09m, un lancio molto corto

19:34 Il croato Martin Markovic è il primo ad effettuare il lancio. 56,47m, non molto soddisfatto l’atleta balcanico

19:30 Buonasera a tutti! Sta per prendere avvio la terza giornata di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Si inizia con il lancio del disco maschile