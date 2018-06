Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018: Davide Re, spettacolare oro! Libania Grenot d’argento, bronzi dai 100 metri

Seconda giornata di gare per l’atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) l‘Italia conquista altre medaglie in una serata mediamente positiva.

Davide Re domina letteralmente i 400 metri e trionfa con un eccellente 45.26, abbattendo il suo personale di cinque centesimi. Il ligure è diventato così il quarto azzurro di tutti i tempi, a 14 centesimi dal record italiano di Matteo Galvan datato 2016. Alle sue spalle lo spagnolo Lucas Bua de Miguel (45.91) e il francese Mamoudou Elimane Hanne (46.35), quarto Michele Tricca (46.35).

Sempre sul giro di pista, Libania Grenot non riesce a fare saltare il banco e a conquistare la seconda medaglia d’oro nella competizione dopo il trionfo di Pescara 2009. La Panterita si deve accontentare del secondo posto (51.32, stagionale) alle spalle dell’imprendibile cipriota Eleni Artymata (51.19) che ha rimontato nel finale e che sarà anche un’avversaria molto competitiva agli Europei dove l’italo-cubana andrà a caccia del tris consecutivo. Accanto alla Grenot, che replica l’argento di Mersin 2013, l’altra azzurra Maria Benedicta Chigbolu (terza con 52.14).

Anna Bongiorni si mette al collo il bronzo sui 100 metri con il tempo di 11.53 alle spalle della francese Orlann Ombissa-Dzangue (11.29) e della greca Rafailia Spanoudaki-Chatziriga (11.53). Federico Cattaneo replica il bronzo sulla distanza più veloce (10.37) alle spalle degli inarrivabili turchi Jak Ali Harvey (10.10) ed Emre Zafer Barnes (10.32).

Eseosa Desalu confeziona un fantastico 20.25 sui 200 metri ma purtroppo con 2.6 m/s di vento a favore: ad ogni modo solo Pietro Mennea ha corso più veloce di lui, in qualsiasi circostanza. Il tempo gli permette comunque di ottenere il pass per l’atto conclusivo dove troverà anche Davide Manenti, terzo in 20.59 nella batteria vinta dal Campione del Mondo Ramil Guliyev (20.50). Giordano Benedetti si qualifica alla Finale degli 800 metri con il quinto tempo (1:48.21). Gloria Hooper (23.12) e Irene Siragusa (23.23) accedono alla Finale dei 200 metri rispettivamente con il secondo e quarto tempo alle spalle della francese Carolle Zahi (23.09). Valentina Aniballi sesta nel disco (57.15), Daisy Osakue undicesima (51.49), trionfo scontato della croata Sandra Perkovic (66.46 per la Campionessa di tutto). Francesca Bertoni ottava sui 3000 metri siepi (9:56.21) vinti dall’albanese Luiza Gega (9:27.73) davanti alla tunisina Habiba Ghribi (9:34.62) e alla slovena Marusa Misma (9:35.57).













(foto FIDAL/Colombo)