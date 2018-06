LIVE Argentina-Croazia, Mondiali 2018 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per Messi. Albiceleste costretta a vincere

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Argentina-Croazia, match che aprirà il secondo turno del Girone D del Mondiale 2018 di calcio, in programma allo stadio di Nizhny Novgorod.

Scenderanno sul rettangolo di gioco russo, le due iniziali candidate per il passaggio del turno, che sono reduci da un esordio di tenore completamente opposto: la vittoria contro la Nigeria per 2-0 permette alla squadra di Dalić di vivere con meno apprensione il big match (in caso di vittoria, l’accesso agli ottavi sarebbe assicurato); il pareggio 1-1 con l’Islanda mette invece ulteriore pressione sulle spalle di Messi e compagni, chiamati immediatamente a reagire per evitare brutte sorprese. Leo, infatti, dopo il rigore fallito contro l’Islanda è finito nell’occhio del ciclone delle critiche e, quindi, ci si aspetta da lui una reazione. Va detto anche che, in casa croata, il ct ha preso la decisione di rispedire a casa Nikola Kalinic, che nella prima sfida, fingendo un mal di schiena, si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Argentina-Croazia, match che aprirà il secondo turno del Girone D del Mondiale 2018 di calcio, in programma allo stadio di Nizhny Novgorod: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!

