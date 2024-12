Gli sportivi più ricchi del mondo: la classifica completa tra stipendi e sponsor, c’è una conferma al vertice

Cristiano Ronaldo si conferma in vetta alla classifica degli sportivi più pagati al mondo, la graduatoria stilata annualmente dalla quotata testata Forbes. Il calciatore portoghese milita in Arabia Saudita con i coloris dell’Al-Nassr e ha incassato ben 260 milioni di dollari tra il 1° maggio 2023 e il 1° maggio 2024, (questo il consueto intervallo di riferimento per la rivista). Il lusitano precede ampiamente il golfista spagnolo John Rahm, che ha messo da parte ben 218 milioni di dollari operano uno storico sorpasso nei confronti del calciatore argentino Lionel Messi (135 milioni di dollari).

Appena giù dal podio figurano due cestiti che militano in NBA e conosciuti al grande pubblico: lo statunitense LeBron James (128,2 milioni di dollari) e il greco Giannis Antetokounmpo (111 milioni di dollari). Fuori dalla top-5 altri tre calciatori: il francese Kylian Mbappè (110 milioni), il brasiliano Neymar (108) e l’altro transalpino Karim Benzema (106). Chiudono la top-10 il cestista Stephen Curry (102 milioni) e il giocatore di football americano Lamar Jackson (100,5).

CLASSIFICA SPORTIVI PIÙ PAGATI AL MONDO (stilata da Forbes)

1 | Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 260 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 200 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

Sport: calcio

2 | John Rahm

Guadagni totali: 218 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 198 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: golf

3 | Lionel Messi

Guadagni totali: 135 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 70 milioni

Sport: calcio

4 | LeBron James

Guadagni totali: 128,2 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 48,2 milioni

Guadagni fuori dal campo: 80 milioni

Sport: basket

5 | Giannis Antetokounmpo

Guadagni totali: 111 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 65 milioni

Sport: basket

6 | Kylian Mbappè

Guadagni totali: 110 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 90 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: calcio

7 | Neymar

Guadagni totali: 108 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 80 milioni

Guadagni fuori dal campo: 28 milioni

Sport: calcio

8 | Karim Benzema

Guadagni totali: 106 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 6 milioni

Sport: calcio

9 | Stephen Curry

Guadagni totali: 102 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 50 milioni

Guadagni fuori dal campo: 52 milioni

Sport: basket

10 | Lamar Jackson

Guadagni totali: 100,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 98,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

Sport: football americano