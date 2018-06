Argentina-Croazia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Fiducia a Messi, Pavon sostituisce Di Maria?

Questa sera, 21 giugno, alle ore 20 si gioca Argentina-Croazia, secondo turno del girone D dei Mondiali 2018. In campo si scontrano le due nazionali più quotate del raggruppamento per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

L’Albiceleste è costretta a rimediare il deludente pareggio contro l’Islanda (1-1 sabato scorso). L’unica possibilità per passare la fase a gironi come testa di serie è ottenere i tre punti contro i balcanici. Le statistiche sono dalla loro parte: l’unico precedente in Coppa del Mondo (nel 1998) fu condotto dai sudamericani per 1-0 con rete di Mauricio Pineda. Tra tutti i 23 di Sampaoli, uno in particolare cerca il riscatto personale: si tratta di Lionel Messi, il capitano della nazionale a strisce biancoazzurre ha ancora più fame di gol dopo aver fallito il rigore nell’incontro precedente. Inoltre, il cinque volte Pallone d’oro ha segnato il suo primo gol in nazionale proprio contro gli avversari che andrà ad affrontare questa sera (marzo 2006). Per quanto concerne la formazione, il ct dell’Argentina potrebbe stravolgere le carte in tavola e optare per un modulo con difesa a tre (Mercado al posto di Rojo affiancato da Otamendi e Tagliafico), centrocampo a quattro e tridente d’attacco. Cambiando lo schieramento potrebbero giocare titolari nomi nuovi e meno conosciuti nel panorama continentale, come ad esempio Marcos Acuna centrocampista laterale e uno tra Enzo Perez e Giovani Lo Celso centrale. Confermati Aguero, una delle poche note positive del match contro l’Islanda, e Messi; sondaggio tra Pavon e Di Maria per completare il trio offensivo, con il primo più quotato sul secondo.

La Croazia, 20a nel ranking FIFA, è attualmente sola al comando del gruppo D, dopo il successo facile per 2-0 conquistato contro la Nigeria. Possibilità per i balcanici di qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale: se arrivasse la seconda vittoria consecutiva (non succede dai Mondiali del 1998) i croati sarebbero già sicuri di passare al prossimo turno. L’esclusione di Kalinic dal gruppo non cambia le gerarchie della nazionale: nel solito 4-2-3-1 non dovrebbero riscontrarsi differenze rispetto all’incontro precedente. Unica incognita Kramaric, che potrebbe essere sostituito sulla trequarti da Modric, con Badelj in linea mediana a fianco di Rakitic. Mario Mandukic rimane il punto di riferimento della squadra in fase offensiva.

Di seguito le probabili formazioni del match tra Argentina e Croazia. Fischio d’inizio a Nizhny Novgorod alle ore 20.

Argentina (3-4-3): Caballero; Tagliafico, Otamendi, Mercado; Salvio, Mascherano, Lo Celso, Acuna; Pavon, Aguero, Messi. All.: Sampaoli.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. All. Dalic.













Foto: AGIF / Shutterstock.com