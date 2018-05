LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA: la tappa di oggi Assisi-Osimo. Tante insidie e finale che creerà distacchi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018, con partenza da Assisi ed arrivo ad Osimo. Frazione importante per i fuggitivi che con un grande lavoro possono andare a giocarsi la vittoria parziale in un successo meritato. Il percorso è ovviamente favorevole agli uomini da classiche, visto il muro conclusivo nelle Marche, da capire però quale corridore si getterà all’attacco. A spuntarla nel testa a testa di settimana scorsa è stato Enrico Battaglini, su un arrivo posto su uno strappo duro il veneto della LottoNL-Jumbo è apparso praticamente imbattibile e ci riproverà anche oggi. Da seguire anche Tim Wellens, già vincitore di tappa in questo Giro. In chiave classifica generale potrebbe leggermente muoversi la situazione, anche se una vera e propria rivoluzione appare al momento davvero impossibile. Frazione comunque da seguire per vari motivi (non ultimo il passaggio da Filottrano, città del compianto Michele Scarponi): imperdibile soprattutto il finale dove si potrà vedere in azione anche la Maglia Rosa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa tappa. Appuntamento alle 12.30. Buon divertimento!

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto