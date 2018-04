Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Pasqua con le gare2. Modena-Civitanova da urlo, Perugia per allungare su Trento

Domenica di Pasqua con la gara2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Si torna in campo per due incontri che risulteranno determinanti nell’economia delle due serie. Si preannunciano due sfide avvincenti ed equilibrate proprio come è successo in gara1 tra mercoledì e giovedì. Appuntamento alle ore 18.00 per due partite emozionanti.

Grande attesa al PalaPanini, 5000 spettatori per il big match tra Modena e Civitanova. Il clima è rovente dopo il tie-break perso all’Eurosuole Forum e per le dichiarazioni di Earvin Ngapeth che ha ufficializzato il suo addio. Il pubblico proverà a spingere i Canarini verso l’impresa e portare la contesa in parità ma questa volta non dovranno avere cali di tensione se vorranno tenere aperti i conti. I Campioni d’Italia, dopo il sofferto successo casalingo, proveranno a espugnare un campo ostico su cui sono spesso andati in difficoltà. La Lube avrà bisogno dei migliori Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena come è successo in gara1, ma anche della regia di Micah Christenson e dei muri di Dragan Stankovic, Jiri Kovar o Taylor Sander di banda. I padroni di casa punteranno sull’opposto Giulio Sabbi, sul fenomeno Ngapeth affiancato da Urnaut di banda, sui muri di Max Holt e sulla brillantezza di Bruninho.

Perugia, invece, vola a Trento. Dopo cinque vittorie nei precedenti stagionali, i Block Devils non vogliono interrompere la striscia in modo da avvicinarsi alla finale e alimentare il sogno tricolore ma i dolomitici meditano un pronto riscatto. Angelo Lorenzetti chiede ai suoi ragazzi di credere nell’impossibile, di fronte al proprio pubblico proveranno a sovvertire i favori del pronostico ma come hanno dimostrato in gara1 hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli uomini di Lorenzo Bernardi. Servirà però che Luca Vettori sia in forza, non potranno bastare i punti di Uros Kovacevic e Filippo Lanza cercati da Simone Giannelli. Perugia punterà naturalmente su Aleksandar Atanasijevic e Ivan Zaytsev, Alex Berger confermato di banda, Marko Podrascanin e Simone Anzani le certezze al centro.













(foto Valerio Origo)