Taekwondo, Gabriele Caulo e Sofia Zampetti fenomenali ad Hammamet! Sono tre gli azzurri qualificati per gli Youth Olympic Games di Buenos Aires

L‘Italia si presenterà agli Youth Olympic Games 2018 di Buenos Aires con ben tre atleti nel taekwondo. Gabriele Caulo e Sofia Zampetti hanno conquistato il pass per i Giochi Olimpici Giovanili, disputando uno straordinario torneo di qualificazione ad Hammamet, in Tunisia, e unendosi ad Assunta Cennamo, che ieri aveva già ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione che avrò luogo in Argentina nel prossimo mese di ottobre. Il percorso di Gabriele Caulo, impegnato nella categoria -63 kg, è stato davvero fenomenale.

Caulo ha sconfitto 17-5 al primo turno l’irlandese Craig Proctor Malone, ripetendosi ai sedicesimi contro l’uzbeko Jasurbek Djaysunov (13-10) e agli ottavi contro il polacco Stephan Bartoszop (11-6). Nel match decisivo per la qualificazione, Caulo non ha lasciato scampo all’azero Javad Aghayev, battuto 26-9, una vittoria schiacciante che ha consentito all’italiano di strappare il pass per Buenos Aires, oltre che accedere alla semifinale contro l’ucraino Oleksandr Dziuba, che ha prevalso 31-39 infliggendo all’azzurro una sconfitta indolore e relegandolo al terzo posto nel torneo.

Eccellente anche il cammino di Sofia Zampetti, che nella categoria -44 kg ha sconfitto 20-9 ai sedicesimi la francese Carla Cazalin, battendo poi l’atleta di Taipei Yu-Ling Chi per 8-5 nell’incontro decisivo per la qualificazione. Ai quarti la croata Lena Stojkovic ha imposto lo stop alla Zampetti, che ha ceduto 15-17 senza troppi rimpianti, avendo ormai in tasca la qualificazione per gli Youth Olympic Games.

Gli azzurri, a partire da lunedì 9 aprile, disputeranno i Mondiali Junior 2018, ancora ad Hammamet, andando a caccia di medaglie prestigiose per impreziosire la loro bacheca e per dare linfa al ricambio generazionale dell’Italia in ottica Tokyo 2020.

Di seguito, il riepilogo dei risultati degli italiani ad Hammamet:

Semifinale

-63 kg: Gabriele Caulo – Oleksandr Dziuba (UKR) 31-39

Quarti di finale

-63 kg: Gabriele Caulo – Javad Aghayev (AZE) 26-9

-44 kg: Sofia Zampetti – Lena Stojkovic (CRO) 15-17

Ottavi di finale

-44 kg: Sofia Zampetti – Yu-Ling Chi (TPE) 8-5

-63 kg: Gabriele Caulo – Bartoszop Stephan (POL) 11-6

Sedicesimi di finale

-63 kg: Gabriele Caulo – Jasurbek Djaysunov (UZB) 13-10

-44 kg: Sofia Zampetti – Carla Cazalin (FRA) 20-9

Trentaduesimi di finale

-63 kg: Gabriele Caulo – Craig Proctor Malone (IRL) 17-5













Foto: Facebook Sofia Zampetti