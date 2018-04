Taekwondo, Assunta Cennamo si esalta ad Hammamet e conquista il pass per gli Youth Olympic Games!

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia ad Hammamet, in Tunisia, dove è in corso il torneo di qualificazione agli Youth Olympic Games 2018, in programma a Buenos Aires tra il 6 e il 18 ottobre.

Assunta Cennamo ha strappato il pass grazie al terzo posto conquistato nella categoria -63 kg, un risultato giunto al termine di un percorso esaltante, che ha visto l’azzurra superare in successione la kazaka Nuray Khussainova (16-1), la canadese Isabella Schrunder (8-3) e la croata Lucija Domic (15-15 e 2-0 al golden point), prima di cedere in semifinale contro la messicana Leslie Soltero (7-23).

Una sconfitta, in ogni caso, indolore per Assunta Cennamo, che può gioire per la qualificazione ai Giochi Olimpici giovanili, in attesa di tornare in gara ancora ad Hammamet per i Mondiali Junior 2018, in programma tra il 9 e il 13 aprile.

Restano a bocca asciutta, invece, gli altri tre italiani oggi in gara. Cosimo Dell’Aquila, in particolare, è arrivato ad un passo dalla qualificazione nella categoria -49 kg, superando ai sedicesimi l’egiziano Omar Sharaky (22-19), ma cedendo agli ottavi contro il russo Dmitrii Shishko (35-42), al termine di un match combattuto fino agli ultimi istanti, che avrebbe potuto regalargli il pass per Buenos Aires.

Per Alexander Zadra, invece, è stata fatale la sconfitta ai sedicesimi contro il rumeno Luca Costea (4-25) nella categoria +73 kg, mentre l’avventura di Nora Adami nei -49 kg è iniziata con la vittoria contro la polacca Oliwia Uscimiuk (21-14), ma si è arrestata ai sedicesimi con la sconfitta ad opera dell’austriaca Melanie Kindl (11-15).

Domani l’Italia tornerà in gara con altri due atleti, Gabriele Caulo e Sofia Zampetti, che andranno a caccia della qualificazione per rinfoltire la pattuglia azzurra che in autunno volerà a Buenos Aires.

Di seguito, tutti i match disputati oggi dagli italiani ad Hammamet:

Semifinale

-63 kg: Assunta Cennamo – Leslie Soltero (MEX) 7-23

Quarti di finale

-63 kg: Assunta Cennamo – Lucija Domic (CRO) 15-15 (2-0 golden point)

Ottavi di finale

-48 kg Cosimo Dell’Aquila – Dmitrii Shishko (RUS) 35-42

-63 kg: Assunta Cennamo – Isabella Schrunder (CAN) 8-3

Sedicesimi di finale

-49 kg: Nora Adami – Melanie Kindl (AUT) 11-15

-63 kg: Assunta Cennamo – Nuray Khussainova (KAZ) 16-1

-48 kg Cosimo Dell’Aquila – Omar Sharaky (EGY) 22-19

+73 kg: Alexander Zadra – Luca Costea (ROU) 4-25

Preliminari

-49 kg: Nora Adami – Oliwia Uscimiuk (POL) 21-14













Foto: FITA