Taekwondo, i convocati dell’Italia per il Serbia Open: presenti Dell’Aquila, Alessio e Matonti

La Nazionale italiana di taekwondo è pronta a tornare in scena in vista dell’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, questa volta impegnandosi nel Serbia Open del prossimo 14 aprile. Sui tatami serbi del Galeb Trophy di Belgrado saranno tantissimi gli azzurri in gara, ben 21: 10 uomini ed 11 donne che, nel torneo di classificazione G2, andranno a caccia di conferme e risultati importanti.

Fra loro vi saranno anche i tre qualificati ai Giochi Olimpici, ossia Vito Dell’Aquila (-58 kg), Simone Alessio (-80 kg) ed Ilenia Matonti (-49 kg), che nel corso del Preolimpico dello scorso marzo ha stupito il mondo prendendosi un pass pesantissimo per Parigi. Di seguito l’elenco completo dei convocati, categoria per categoria.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini

-54 kg: Andrea Conti

-58 kg: Vito Dell’Aquila

-63 kg: Daniele Biscosi

-63 kg: Brian Di Palma

-63 kg: Daniel Lo Pinto

-74 kg: Angelo Mangione

-74 kg: Francesco Cordeschi

-74 kg: Stefano Maggiore

-80 kg: Simone Alessio

+87 kg: Mattia Molin

Donne

-46 kg: Giulia Galiero

-46 kg: Sofia Zampetti

-46 kg: Elisa Bertagnin

-49 kg: Ilenia Matonti

-49 kg: Martina Corelli

-53 kg: Anna Cuorvo

-53 kg: Sarah Al Halwani

-57 kg: Giada Al Halwani

-62 kg: Luna De Matteo

-67 kg: Natalia D’Angelo

-73 kg: Aurora Ceccantini