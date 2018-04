Roma-Barcellona in tv, Champions League 2018: come seguirla in diretta streaming. Data, orario e programma

Regalare una gioia al pubblico dell’Olimpico e andare a caccia di una rimonta leggendaria. La Roma ha un obiettivo ben chiaro in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018, quando martedì 10 aprile accoglierà il Barcellona con l’intento di portare a casa una vittoria di prestigio e magari cercare di ribaltare il 4-1 dell’andata, maturato con due sfortunati autogol e uno svarione difensivo nelle battute finali.

I ragazzi guidati da Di Francesco hanno dimostrato per lunghi tratti di potersela giocare ad armi pari al Camp Nou, ma hanno dovuto soccombere dinanzi alla classe di Messi, Iniesta e Suarez. I giallorossi dovrebbero ritrovare Nainggolan, assente all’andata per infortunio, e si affideranno all’ottima vena realizzativa di Dzeko e all’imprevedibilità di Perotti ed El Sharaawy per provare a mettere in difficoltà la difesa catalana sin dalle prime battute e tentare l’impresa.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su smartphone, pc e tablet attraverso l’applicazione Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO

Champions League 2017-2018 – Ritorno quarti di finale

Martedì 10 aprile

Stadio Olimpico, ore 20.45: Roma-Barcellona (diretta tv su Canale 5 e Premium Sport)













