LIVE Roma-Barcellona, DIRETTA Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018. Allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita che si preannuncia pirotecnica, emozionante e vibrante: i giallorossi proveranno a rimontare il 4-1 maturato al Camp Nou, la corazzata catalana dovrà semplicemente amministrare per qualificarsi alle semifinali e proseguire la propria cavalcata. La situazione sembra irrecuperabile per i capitolini ma di fronte al proprio pubblico vorranno vendere cara la pelle e cercheranno di regalare una gioia ai tifosi.

La situazione sembra disperata, Leo Messi e compagni hanno messo in mostra tutto il loro strapotere ma la Roma non molla e crede di potere realizzare una rimonta da leggenda: servirà la partita della vita, non bisognerà concedere spazi agli avversari e servirà essere più incisivi sotto rete come invece non era successo nel match d’andata.

La situazione sembra disperata, Leo Messi e compagni hanno messo in mostra tutto il loro strapotere ma la Roma non molla e crede di potere realizzare una rimonta da leggenda: servirà la partita della vita, non bisognerà concedere spazi agli avversari e servirà essere più incisivi sotto rete come invece non era successo nel match d'andata.













(foto pagina Facebook AS Roma)