LIVE Pagelle Barcellona-Roma, Champions League in DIRETTA: i giallorossi per l’impresa contro Messi al Camp Nou

Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro che semplice per la squadra di Eusebio Di Francesco che è partita per la Catalogna, quantomeno, con la possibilità di potersi giocare questo quarto di finale di Champions League senza nulla da perdere. Tutto il peso del pronostico, infatti, è sulle spalle dei blaugrana. La Roma si schiererà con il consueto 4-3-3 con il tridente composto da El Shaarawy (che prende il posto dell’infortunato Cengiz Under) Dzeko e Perotti, mentre in mezzo al campo non recupera Nainggolan (e va in tribuna) per cui per fare reparto assieme a Strootman e De Rossi ci sarà Pellegrini. In difesa, davanti al confermatissimo Alisson, la solita linea con, da destra a sinistra, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Nei padroni di casa tutto confermato, con il recupero preziosissimo di Busquets davanti alla difesa. (Foto: Facebook AS Roma).

Di seguito le PAGELLE LIVE di Barcellona-Roma per seguire secondo per secondo le prestazioni dei 22 in campo:

ROMA (4-3-3)

Alisson

Florenzi

Manolas

Fazio

Kolarov

De Rossi

Strootman

Pellegrini

El Shaarawy

Perotti

Dzeko

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Umtiti, Jordi Alaba; Dembelè, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.













